Плацдармы для переезда: через какие страны белорусы попадают в Польшу 4 25.07.2023, 12:30

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В чем причина смена места релокации?

По статистике Евростата, только в 2022 году Польша выдала белорусам 285,4 тыс. новых документов, разрешающих длительное пребывание в Польше. Некоторые из белорусов изначально эмигрировали в другие страны, но впоследствии по разным причинам отдали предпочтение Польше.

MOST поговорил с тремя белорусами, которые для переезда из Беларуси выбрали Литву, Латвию и Грузию, но, не найдя себя там, перебрались в Польшу.

«Здесь чувствуем себя почти как дома. И даже лучше»

Ольга (имя изменено по просьбе героини) с супругом изначально переехали в Литву — муж получил предложение поработать там в барбершопе. Молодых людей привлекла зарплата. В Вильнюсе семья планировала жить постоянно, но пробыла в литовской столице всего месяц. Сейчас молодые люди живут в Польше.

— Мы уехали из Литвы по ряду причин. Во-первых, процедура легализации там оказалась крайне трудной. Во-вторых, мы столкнулись с высокими ценами на аренду жилья, коммунальные услуги, еду и одежду. В-третьих, в Вильнюсе нет понятной и привычной нам инфраструктуры и сервиса. Кроме того, литовский язык оказался довольно трудным в изучении, а литовцы показались далёкими по менталитету.

В Польше мы чувствуем себя практически как дома. И даже лучше. Поляки — очень приятные и близкие по менталитету люди. Цены часто гораздо ниже, чем в Беларуси. Язык относительно прост в изучении. По сравнению с Литвой механизм легализации здесь намного проще. И конечно, сервис гораздо приятнее.

«Нібы я на Радзіму вярнуўся»

Віталій (імя змененае па просьбе героя) пераехаў у Грузію, бо туды не патрэбна віза. Аднак там не застаўся і вырашыў паехаць у Польшчу. Асноўнай прычынай гэтага ён называе адсутнасць бяспекі нават пры легальным статусе ў Грузii. Другой прычынай стала бесперспектыўнасць інтэграцыі ў грузінскі соцыум. Віталій лічыць, што ў Грузіі эмігрант заўсёды будзе госцем.

— У Грузіі ў цэлым успрыманне беларусаў падвязана на ўспрыманні расейцаў. Для грузінаў беларус раўно расеец. Так было і да пачатку вайны. А ўспрыманне расейцаў не абыякавае: мікс кахання і нянавісці. Улічваючы гэта, напачатку было даволі складана шукаць кватэру. Але праблема нівеліравалася, як толькі пошукі сталi ажыццяўляцца праз грузінаў.

Што тычыцца сяброўства з грузінамі і грузінкамі, то ў мяне былі толькі сяброўкі-грузінкі. Сябры-грузіны, мабыць, таксама б былі, калі б інтарэс нейкі быў.

Яшчэ патроху вучыў грузінскую мову, але асаблівай матывацыі не было, бо сваю будучыню ў гэтай краіне не бачыў.

Пасля Грузіі Польшча па адчуваннях — нібы я на Радзіму вярнуўся. Усё такое роднае: мова, кухня, людзі, менталітэт.

Мне падабаецца, што ў Польшчы падаткі ідуць на канкрэтныя справы, якія змяняюць наваколле нават у самых маленькіх гарадах, а не на тое, каб збіваць за гэтыя сродкi людзей і катаваць у турмах. А таксама падабаецца, што тут ёсць рэальная перпектыва атрымання легальнага статусу.

«В Латвии сделать документы очень сложно, а работать без них нельзя»

В Латвию из Беларуси Татьяна с супругом переехали в сентябре 2020 года. Поскольку переезд был вынужденной мерой, времени на выбор страны у молодых людей не было. Кроме того, на тот момент действовали ковидные ограничения, которые осложняли перемещение по миру. А переезд в Латвию им помогли организовать. В Риге семья прожила полгода и в марте 2021 года переехала в Польшу.

— Жилось в Латвии хорошо. Думаю, Латвия навсегда останется в моём сердце. Это очень красивая и интересная страна с прекрасными людьми. У нас с мужем до сих пор есть множество друзей из Латвии с которыми мы регулярно общаемся, стараемся приезжать в эту страну каждый год и даже чаще. Но всё же есть несколько моментов, которые повлияли на наш переезд в Польшу.

Самое главное — это документы. Сделать их в Латвии очень сложно, а работать без документов нельзя. Так как у мужа есть карта поляка, в Польше вид на жительство мы получили меньше чем за год. У мужа ВНЖ постоянный, у меня – временный. По этим ВНЖ можно работать и путешествовать.

В Латвии практически невозможно без договора на работу и ВНЖ открыть счёт в банке. При этом при подаче заявления во всех банках требовалось внести предоплату, которая в случае отказа не возвращается. В Польше можно было открыть счёт бесплатно за несколько минут с белорусским паспортом и сим-картой.

Ещё одно отличие, которое повлияло на наш переезд в Польшу, — это язык. Всё-таки польский нам выучить легче, чем латышский. А без знания латышского работу найти в Латвии сложно. Кроме того, в Польше больше белорусов, белорусских организаций и различной помощи. Цены тут значительно ниже, чем в Латвии.

Я скучаю по Латвии, но теперь понимаю, что переехать в Польшу было правильным решением. Тут мы быстрее встали на ноги, начали зарабатывать и ни от кого не зависеть. Теперь мы можем приезжать в Ригу как туристы, встречаться с друзьями и не экономить на каждой мелочи.

Но одним несомненным преимуществом Латвии перед Польшей является еда: хлеб, рыба, булочки, самое вкусное молоко в мире. И конечно же, творожные сырки Karums. За них можно душу продать. И ещё вкусное пиво.

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