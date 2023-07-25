Политолог: Лукашенко сам запустил к себе «черного лебедя» 4 25.07.2023, 12:48

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Анатолий Котов

Попиариться у белорусского правителя не вышло.

Лукашенко идет на обострение, рассказывая о ядерной бомбе, «которая уничтожит миллион человек», а также «экскурсиях «вагнеровцев» в Варшаву и Жешув».

Зачем белорусский диктатор повышает ставки? За комментарием сайт Charter97.org обратился к политологу Анатолию Котову:

— У него есть несколько причин для того, чтобы такие вещи говорить. Во-первых, Путин говорит не все, что хочет сказать, поэтому использует рот Лукашенко в качестве ретранслятора своих странных идей. Он пытается напугать Европу хоть чем-то: ЧВК «Вагнера», тактическим ядерным оружием. Именно для этой цели и используется Лукашенко.

Во-вторых, Лукашенко, говоря о том же «Вагнере», посылает определенный сигнал Западу: «Давайте сядем за стол переговоров пока не поздно, а то я тут их сдерживаю из последних сил до того, как в Варшаве или Жешуве начнут происходить какие-то неприятности».

С одной стороны — Лукашенко говорит то, что хочет, но по определенным причинам стесняется озвучить Путин, с другой стороны — он сам использует ситуацию для того, чтобы попробовать в очередной раз оказаться за столом переговоров.

— Есть еще, казалось бы, чувствительный для него момент — возможный ордер Международного уголовного суда. Однако и тут Лукашенко открыто заявляет: «Я отдал приказ вывозить детей из Украины». Почему он нарывается на выдачу ордера?

— Он не нарывается на выдачу ордера, а знает, что пока (в перспективе нескольких месяцев так точно) никакой ордер ему не светит, хотя он этого и боится.

Надо понимать, что первым кандидатом на получение ордера будет глава белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов, а не Лукашенко.

Ведь для того, чтобы ордер был выдан, кто-то должен инициировать сам процесс. В данной ситуации — это Украина. Украина обозначила свой приоритет в плане выдачи ордера, и это именно Шевцов.

— Откуда Лукашенко может прилететь самый чувствительный «черный лебедь»: от МУС или из-за историй с «вагнеровцами» и ядерным оружием?

— Самое интересное, что «черный лебедь» к нему прилетел. Это тот самый «Вагнер». Не с точки зрения реакции международного сообщества или стран-соседей, а именно с точки зрения получения дополнительного инструмента контроля над его действиями со стороны Путина.

Лукашенко надеялся, что каким-то образом пиар и другие очки наберет, влезая в урегулирование кризиса с так называемым мятежом Евгения Пригожина в России. По факту же он получил себе несколько тысяч вооруженных «вагнеровцев» на своей территории, которые ему точно не подчиняются. Они сохранили полную лояльность в отношении Кремля.

Получается, что Лукашенко сам к себе запустил «черного лебедя». Сейчас у Кремля есть все инструменты для осуществления либо контроля над транзитом власти в Беларуси, либо для принуждения к этому транзиту в интересах Москвы.

Соседи же Беларуси (Польша и страны Балтии) используют ситуацию с «Вагнером» как повод для усиления своей военной безопасности. Месяц-два — и страны Восточного фланга НАТО будут в полной мере защищены не только на случай каких- то странных и абсолютно нелогичных рейдов «вагнеровцев» на одну из этих стран.

Здесь абсолютно правы аналитики американского Института изучения войны, говорящие, что для стран-соседей Беларуси «Вагнер» сам по себе, даже если будет какое-то тяжелое вооружение, серьезной военной угрозы не представляет.

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