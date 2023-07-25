Украинцы выпустили марки, посвященные протестам в Беларуси и 100-летию БНР 5 25.07.2023, 17:46

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На одной из них — отрывок из стихотворения Владимира Некляева.

Почта Украины выпустила марки, посвященные протестам в Беларуси и 100-летию БНР. На листе три марки «2020 Минск 2020» с фотографией многотысячного шествия с растянутым бело-красно-белым флагом, который несут митингующие, три марки с фотографией празднования 100-летия БНР в Минске в 1918 году и три марки «Невероятные» с фотографией митинга в Минске, когда люди снимали обувь, чтобы встать на скамейки.

Также размещена фотография женщины в белом перед шеренгой омоновцев и отрывок из стихотворения Владимира Некляева.

По словам инициаторов выпуска, «это издание — не только знак уважения к участникам исторических событий, который спасали честь белорусов, их тягу к свободе, не только вклад в эмигрантскую филателию, но и проявление поддержки украинцами белорусской борьбы и хоть маленькая, но поддержка Укрпочты и реклама ее услуг», сообщает «Радыё Рацыя»

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