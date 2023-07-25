Американские астрономы обнаружили на поверхности Марса необычные объекты 1 25.07.2023, 18:17

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Фотофакт.

Ученые не смогли найти точное объяснение странным периодическим структурам в виде шипов, обнаруженных на поверхности Марса. Они допускают, что эти гребни, вкупе со странной колесной парой, сфотографированной на поверхности планеты, имеют искусственное происхождение, говорится в статье, опубликованной в журнале Journal of Astrobiology.

Американские астрономы обнаружили на поверхности Марса необычные объекты, попыткам объяснения которых они посвятили статью в научном журнале. Странные образования были сфотографированы в минувшем апреле марсоходом Curiosity между 3786 и 3800 сутками его пребывания на дне кратера Гейла.

«Эти протрузии (выступы) продолжают горизонты напластований в осадочных породах и имеют различную морфологию, похожую на шипы, тупые клинья или пластины», — пишут авторы исследования. Периодичность и равномерность этих выступов заставила ученых выдвинуть несколько различных гипотез их происхождения.

Аналогичные песчаные конусы или шипы (sand spikes) ученые обнаруживали в земных породах последние двести лет и долгое время не могли найти им объяснения— c характерной выпуклой головой и сужающимися «хвостами» эти песчаные конусы чем-то напоминают грибы. Лишь полтора года назад было показано, что эти образования возникают вблизи мощных землетрясений при наличии в грунте воды. Учитывая это, ученые под руководством Ричарда Армстронга из Астонского университета (Бирмингем) предполагают, что марсианские шипы также имеют сейсмическое происхождение, хотя и имеют определенные отличия от земных.

«В отличие от них, марсианские шипы не имеют выразительной головы, а хвост выглядит тоньше по отношению к своей длине, по сравнению с земными аналогами», — указывают ученые. Впрочем, несмотря на схожесть с земным феноменом ученые допускают и другие версии происхождения шипов — искусственного происхождения или действия микроорганизмов.

В пользу возможного рукотворного происхождения говорит тот факт, что ученым известна судьба не всех аппаратов, запущенных к Марсу. «Протрузии могут быть остатками оборудования, запущенного с Земли и упавшего на планету… Судьба трех советских орбитеров не известна, и они могли бы до сих пор быть на орбите. Поэтому, учитывая, что 10 или более аппаратов разбилось о поверхность, принимая во внимание отбрасывание оборудования, связанного с посадкой роверов, возможно, что шипы и их подложка сделаны руками человека и состоят из обломков, упавших на дно кратера Гейла, — допускают ученые. — То, что это может быть остатками какого-то марсианского орбитера или другого земного аппарата, который разбился в кратере Гейла, маловероятно, поскольку нет похожего оборудования, запущенного на Марс, и нет следов обломков, но то, что это фрагмент внеземного или земного космического корабля, исключать с абсолютной уверенностью нельзя».

По признанию Натали Кэброл, астробиолога NASA, это «самые необычные камни», которые она встретила за 20 лет изучения Марса.

По словам ученых, отдельным, пока необъяснимым феноменом является снимок предмета, похожего на два колеса с осью посередине, также сделанный в кратере Гейла.

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