США вернулись в ЮНЕСКО после пятилетнего перерыва 1 25.07.2023, 18:32

Байден выступила с речью.

Первая леди США Джилл Байден 25 июля приняла участие в церемонии поднятия флага США у штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже, ознаменовавшей официальное возвращение Вашингтона в организацию после пятилетнего перерыва. Об этом пишет агентство Associated Press.

В этот день флаг США подняли у штаб-квартиры ЮНЕСКО на фоне Эйфелевой башни под аплодисменты и исполнение национального гимна. Перед поднятием флага Байден выступила с речью о важности американского лидерства в сохранении культурного наследия и развитии образования и науки во всем мире.

Первая леди Штатов сказала, что этот шаг является примером обещания президента Джо Байдена «восстановить наше лидерство на мировой арене».

Associated Press напоминает, что Соединенные Штаты объявили о своем намерении вернуться в ЮНЕСКО в июне, а 193 государства – члена организации в начале этого месяца проголосовали за возвращение США. На церемонии также выступила генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.

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