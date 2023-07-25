Белорус набрал миллион просмотров в Tik-Tok, выложив ролик, где рыбак выловил сома весом 30 кг

Белорус набрал миллион просмотров в Tik-Tok, выложив ролик, где рыбак выловил сома весом 30 кг1
- 25.07.2023, 19:14
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Пользователи не могут поверить, что такая большая рыба водится в Припяти.
Виталий Симоненко из Мозыря стал звездой Tik-Tok. Об этом рассказывает «Беларусь 4».
Виталий опубликовал ролик, где рыбак тянет на городскую набережную сома весом не менее 30 кг. Выяснилось, что он просто оказался «в нужный час в нужном месте». Он просто гулял недалеко от дома и заметил, как рыбак вытаскивает на берег сома, продолжалось это 10-15 минут. Зрители ролик оценили, он набрал уже более миллиона просмотров. Интересно, что видео чаще смотрят женщины, нежели мужчины – таков странный алгоритм просмотров Tik-Tok.
В комментариях пишут, что это мутация, что такие рыбы водятся только в Мозыре. Во всяком случае, местные рыбаки подтверждают, что такие сомы в 2023 году нередки, поймали даже сома на 50 кг.
Возможно, причина в большом разливе Припяти в этом году. Припять вообще богата рыбой. Специалисты говорят, что в этой реке водится 35 различных видов рыб.