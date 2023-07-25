В Италии выпал гигантский град, побивший исторический рекорд 4 25.07.2023, 19:43

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Льдины — величиной с человеческую голову.

Пока в Беларуси бушуют ураганы, а в Греции — лесные пожары, на севере Италии выпал рекордный для Европы град: там нашли льдины величиной с голову человека и показали последствия непогоды, пишет «Зеркало».

В области Фриули на северо-востоке Италии в ночь на 25 июля выпал град рекордного размера. Особенно крупные градины обнаружились в городе Тиеццо в муниципалитете Аззано Десимо (Порденоне) — там они в длину достигали 20 см.

Местные жители выложили фото в доказательство — размер льдин можно легко себе представить в сравнении с бутылкой чистящего средства.

«Таким образом, это самый крупный град, который когда-либо выпадал в Италии и Европе за всю историю наблюдений», — пишут в Facebook-группе Tornado in Italia.

Вес гигантской градины на снимке неизвестен, но он определенно превышает 1 кг, добавляют авторы. К слову, град такого размера может падать со скоростью более 150 км/ч.

А одна из экстренных служб северной Италии опубликовала фото последствий рекордного града. Стихия не просто повалила деревья и разбила окна домов и машин, но кое-где даже насквозь проломила крыши зданий и разрушила солнечные батареи.

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