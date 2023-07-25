Израиль и Вьетнам подписали соглашение о зоне свободной торговли 25.07.2023, 20:28

Страны отпраздновали 30-летие дипломатических отношений.

25 июля министр экономики и промышленности Израиля Нир Баркат и министр торговли и промышленности Вьетнама Нгуен Хонг Зиен подписали соглашение о зоне свободной торговли между Израилем и Вьетнамом в рамках празднования 30-летия дипломатических отношений между странами, передают «Детали».

Подписание состоялось в присутствии премьер-министра Биньямина Нетаниягу и заместителя премьер-министра Вьетнама Чана Лыу Куанга.

Вьетнам — вторая страна в Восточной Азии, с которой у Израиля будет соглашение о зоне свободной торговле (после Южной Кореи), и первая в группе стран АСЕАН.

Ожидается, что соглашение приведет к взаимному снижению пошлин на импортную и экспортную продукцию, а также к улучшению и облегчению торговли в ряде других областей.

Соглашение обеспечит конкурентное преимущество и облегчит деятельность израильских экспортеров на развивающемся и растущем вьетнамском рынке. Это будет способствовать развитию израильского экспорта и ускорению роста экономики.

После подписания соглашения Нетаниягу и Чан Лыу Куанг провели политическую встречу, в ходе которой отметили 30-летие отношений между странами.

На встрече они обсудили укрепление сотрудничества между Израилем и Вьетнамом в области инноваций, сельского хозяйства, туризма, а также возможность прямого авиасообщения между странами.

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