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В США iPhone спас жизнь своему владельцу

  • 25.07.2023, 21:19
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В США iPhone спас жизнь своему владельцу

Смартфон сам вызвал помощь после ДТП.

iPhone 14 сыграл жизненно важную роль и спас жизнь своего владельца. Об этом сообщает 9to5Mac.

Инцидент произошел на улице Маунт-Уилсон-роуд, Лос-Анджелес, где поздно вечером мужчина находился за рулем автомобиля. В результате несчастного случая транспортное средство столкнулось с препятствием и упало в пропасть с высоты более 120 метров. Ситуация стала критической, и владельцу срочно потребовалась помощь.

Функция Crash Detection в iPhone14 автоматически обнаружила произошедшее ДТП. Такие функции предназначены для помощи пользователям в экстремальных ситуациях и автоматического сообщения службам экстренной помощи в случае необходимости.

После обнаружения аварии смартфон попросил владельца подтвердить, что с ним все в порядке. Но из-за отсутствия сотовой связи не было возможности отправить подтверждение. Тогда iPhone 14 взял инициативу в свои руки и передал сообщение с помощью функции Emergency SOS и спутниковой связи. Смартфон автоматически направил в текстовом формате координаты местонахождения пользователя сотрудникам компании Apple.

Специалисты компании немедленно связались с поисковиками, передав координаты аварии. Спасатели уже вскоре прибыли на место происшествия. Они использовали вертолет, чтобы добраться до упавшего в пропасть автомобиля.

Благодаря iPhone 14 спасатели смогли оперативно найти пострадавшего. Водителя вытащили из разбитой машины и оказали медицинскую помощь. Оказалось, что мужчина получил травму головы и без своевременной помощи это могло бы стоить ему жизни.

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