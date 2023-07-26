Калий поставил подножку планам Лукашенко 26.07.2023, 9:04

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Что происходит на мировом рынке на фоне санкций?

Калийная соль - основной экспорт Беларуси. Однако с введением санкций ЕС поставки упали почти в три раза. В этом году белорусские власти фиксируют рост, но конкуренты существенно снижают цену. Сможет ли Беларусь демпинговать в ответ и стоит ли ждать смягчения санкций по калию, разбиралась «Немецкая волна».

Беларусь адаптируется к санкциям?

Первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков заявил, что Беларусь в этом году выйдет на 8 миллионов тонн продажи калийных удобрений. В лучшие годы страна поставляла 10-12 млн тонн калия в год, в 2022-м экспорт упал до 4,5 млн тонн - это эффект от санкций, введенных Западом в отношении Беларуси.

Снопков утверждает, что «Беларуськалий» работает «с прибылью», но не уточняет, с какой именно. С 2021 года власти засекретили данные по экспорту. А в 2022 году Солигорский район, где находится «Беларуськалий» стал рекордсменом по снижению уровня зарплаты.

Правительство разработало проект указа, согласно которому Белорусская калийная компания сможет брать кредиты для предоплаты «Беларуськалию». Условия кредитования пока не озвучены. «Это единственный способ на данный момент обеспечить производителя стабильными финансами, потому что в связи с санкциями есть проблемы с расчетами», - пояснил Снопков. Эксперты отмечают, что хотя Беларусь адаптируется к санкциям, падение цен на на мировом рынке может подпортить планы режима Лукашенко.

Цена на калий подходит к критической для Беларуси

Так, Китай подписал новый контракт с канадской компанией Canpotex. Цена поставок калийных удобрений чуть ли не вдвое ниже, чем в прошлом году: 307 долларов США за тонну вместо 590. Белорусская калийная компания обвинила канадцев в демпинге. В прошлом году именно Китай был основным потребителем белорусских удобрений - на его долю пришлась почти половина экспорта.

Год назад средняя цена на удобрения составляла 800 долларов за тонну, в этом году рейтинговое агентство Ficth прогнозирует среднюю цену в 450 долларов. Это близко к верхней границе, на которую расчитывает Беларусь - в начале 2023-го Снопков называл диапазон в 400-450 долларов. «Каждый доллар мы должны по логистике учитывать, отслеживать и экономить. Потому что цена пограничная, и мы не уверены, что это дно», - заявил первый вице-премьер.

Беларусь больше не может демпинговать

Академический директор исследовательского центра BEROC Лев Львовский говорит, что снижение цен на калийные удобрение - долгосрочный тренд: «Опасения насчет продовольственной безопасности выглядят крайне необоснованно. Мы видим, что несмотря на войну и санкции, цены на зерно и калий постепенно идут вниз, то есть никакого кризиса и голода, которым белорусские власти пытались пугать мир, не предвидится».

Может ли Беларусь включиться в ценовую войну? «Раньше мы очень любили поиграть в демпинг, но после потери Клайпедского порта стоимость перевозки выросла в два с половиной раза. Плюс Россия у нас логистический монополист. И мы не знаем, какую долю маржи забирает РФ - эта информация засекречена», - отмечает представитель BEROC.

Можно ли перекрыть логистические потери увеленичением объема поставок? «Беларусь бы давно увеличила объемы, если бы это было возможно, - говорит Львовский. - По железной дороге в Китай - очень длинное плечо, невозможно этим путем переваливать тот же объем, что был через Литву. С российскими портами тоже проблема. Власти, кажется, уже отказались от идеи строить свой порт - это слишком дорого».

Могут ли снять санкции по калию?

Эксперты отмечают, что есть два ключевых фактора для улучшения экспорта калия - снятие санкций либо улучшение логистики. «Логистика будет улучшаться, но на это нужно время, - считает Лев Львовский. - Мы видим, что Беларусь адаптируется: постепенно научились договариваться с новыми контрагентами, находят все больше вагонов и контейнеров для перевозки, увеличивают мощности в определенных портах».

Санкции же в ближайшее время не будут отменены, считают экономисты. Хотя страны глобального Юга лоббируют через своих европейских партнеров этот вопрос. Литва, Польша, Латвия выступают категорически против послабления.

«Конечное слово будет за Литвой, а там этот вопрос стал предметом внутренней политики, когда некоторые министры заявили, что уйдут в отставку, если калий и дальше будет проходить через Клайпеду. Так что я сомневаюсь, что Литва сдаст назад», - говорит Львовский.

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