В Рязанской области РФ на вокзале вспыхнули вагоны с серой

В Рязанской области РФ на вокзале вспыхнули вагоны с серой2
- 26.07.2023, 12:29
- 2,556
Есть отравленные, жителей эвакуируют.
В России на железнодорожном вокзале в Сасово Рязанской области загорелись вагоны с серой. Из-за пожара эвакуировали всех пассажиров с вокзала, а также жителей ближайших домов.
Об этом сообщает российский Telegram-канал «База». Отмечается, что при пожаре один из работников железной дороги отравился парами серы.
Мужчина был доставлен в ближайшую больницу, сообщается, что его состояние стабилизировалось.
Пожар возник около 7 часов утра, согласно данным источника. Сначала четыре вагона задымились, а затем началось возгорание. Площадь пожара составляла 80 квадратных метров, огонь уже был потушен.
Что стало причиной возгорания, пока не известно.