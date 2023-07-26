В Рязанской области РФ на вокзале вспыхнули вагоны с серой 2 26.07.2023, 12:29

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Есть отравленные, жителей эвакуируют.

В России на железнодорожном вокзале в Сасово Рязанской области загорелись вагоны с серой. Из-за пожара эвакуировали всех пассажиров с вокзала, а также жителей ближайших домов.

Об этом сообщает российский Telegram-канал «База». Отмечается, что при пожаре один из работников железной дороги отравился парами серы.

Мужчина был доставлен в ближайшую больницу, сообщается, что его состояние стабилизировалось.

Пожар возник около 7 часов утра, согласно данным источника. Сначала четыре вагона задымились, а затем началось возгорание. Площадь пожара составляла 80 квадратных метров, огонь уже был потушен.

Что стало причиной возгорания, пока не известно.

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