Отключения электричества, упавшие деревья и разрушенная дорога: по Беларуси пронесся грозовой фронт 26.07.2023, 13:46

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Опубликованы фото последствий стихии.

МЧС рассказало о последствиях прохождения грозового фронта по территории Беларуси.

В течение суток нарушалось электроснабжение 191 населенном пункте (Витебская – 50, Гомельская – 44, Гродненская – 28, Минская – 38, Могилевская – 38), 31 сельскохозяйственного здания и 681 трансформаторной подстанции. Отключения устраняются ремонтными бригадами.

25 июня зафиксировано 45 случаев падения деревьев в Витебской (32), Гомельской (2), Минской областях (5) и Минске (6).

За два часа в Полоцке выпало 52 мм осадков. На улице Бровки из-за подмыва грунта разрушился участок асфальтированной дороги шириной 2 м протяженностью 3 м. В 21:40 движение по дороге было полностью восстановлено.

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