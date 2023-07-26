Отключения электричества, упавшие деревья и разрушенная дорога: по Беларуси пронесся грозовой фронт
- 26.07.2023, 13:46
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Опубликованы фото последствий стихии.
МЧС рассказало о последствиях прохождения грозового фронта по территории Беларуси.
В течение суток нарушалось электроснабжение 191 населенном пункте (Витебская – 50, Гомельская – 44, Гродненская – 28, Минская – 38, Могилевская – 38), 31 сельскохозяйственного здания и 681 трансформаторной подстанции. Отключения устраняются ремонтными бригадами.
25 июня зафиксировано 45 случаев падения деревьев в Витебской (32), Гомельской (2), Минской областях (5) и Минске (6).
За два часа в Полоцке выпало 52 мм осадков. На улице Бровки из-за подмыва грунта разрушился участок асфальтированной дороги шириной 2 м протяженностью 3 м. В 21:40 движение по дороге было полностью восстановлено.