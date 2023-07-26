«Троечники» в гостях у «двоечников» Телеграм-канал «СерпомПо»

26.07.2023, 14:36

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Куда же протоптало тропинку руководство России?

Визит министра обороны России Сергея Шойгу в Северную Корею имеет символический характер.

Для всех очевидно, к чему пришли за 70 лет перемирия «два мира – две системы»: Корея Южная и Северная - КНДР. Первая превратилась в промышленную державу мирового класса, вторая – нищая страна, накачанная оружием.

Куда же протоптало тропинку руководство России? Понятно, куда. Ещё раз подчеркнув маргинальность свой политики. «Троечники» мировой политики приехали в гости к «двоечникам». Зачем же им ориентироваться на «отличников», тянуться за лучшими?

Вы бы у Южной Кореи учились, российские руководители. Например, тому, как авторитарный режим превратился в демократию. Как небольшая по территории страна совершила прорыв не только в экономической области, но и в сфере культуры – корейское кино и сериалы смотрят во всём мире.

Но, нет. Лучше к диктатору Киму. С ним как-то теплее. Там тот же коктейль из дикости и репрессий. Уже привыкли его дома потреблять.

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