Лукашенко снова исчез Telegram-канал «Ник и Майк»

26.07.2023, 15:24

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Фото: AFP

Рабочим визит в Россию назвать сложно, утомительным тоже.

Обратим внимание на стандартное исчезновение синепалого после визита в Кремль.

Рабочим визит назвать сложно, утомительным тоже. На 70 процентов он состоял из посещения объектов секты РПЦ. Иначе назвать этот придаток государственной машины агрессора невозможно.

Правда, результаты остальной части нельзя назвать обнадеживающими.

Синепалому не дали денег на «вагнеров». Теперь они начнут напрягать еще и финансово. Для Кремля тема «вагнера» как субъекта закрыта. Их нет юридически, а, значит, и финансировать нечего. Такой элегагнтный ихтамнет в гостях у синепалого и за его же счет. Глубину проблемы еще предстоит осознать и ощутить.

У карательных структур хунты такой себе выбор: или пытаться их контролировать, или переходить в пока негласное подчинение. Это ж не за бабушками бегать.

Крупный прикорытный бизнес в России начинают отжимать. Александр Мошенский долго отбивался от европейских санкций, а сейчас как раз в процессе самой сложной битвы за невключение в санкционные списки. Но беда пришла, откуда многие не ждали. В России его начинают обвинять в помощи ВСУ. А тут так некстати посольство Исландии закрылось.

В общем, бизнес скоро начнет ощущать все прелести русского мира. Паяльники, отжимы и нотариусы наготове.

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