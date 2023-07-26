Украинка ехала в Мозырь через Польшу, но пересекла белорусскую границу и пропала 26.07.2023, 16:17

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Родственники не могут ее найти уже восемь дней.

Родственники ищут жительницу украинского Чернигова Наталью Захаренко, которая 17 июля поехала к сестре в Мозырь и пропала, пишет «Радыё Свабода».

Связь с женщиной пропала после пересечения польско-белорусской границы.

«Телефоны — белорусский и украинский — не отвечают. До этого она регулярно ездила в Беларусь через Польшу», — рассказал знакомый пропавшей.

До 2021 года Наталья регулярно ездила в Беларусь. Там она торговала на гомельском рынке. Продавала приправы, туалетную бумагу, горчицу и другие украинские пищевые и промышленные товары.

«На нашем рынке „Центральный“ (в Гомеле. — Прим. ред.) ее все знали, но года два она уже не появлялась. Понятно почему. Идет война, граница на замке, невыгодно возить через Польшу те же специи и разную мелочь. Из Гомеля она везла в Чернигов белорусские продукты — овсянку, сгущенку и другое», — поделилась с «Радыё Свабода» знакомая Захаренко.

Кроме того, Наталья часто ездила в Мозырь к сестре. Она брала в дорогу передачи, документы, помогала пересекать границу другим — из Украины через Польшу в Беларусь и назад. В тематических чатах перевозок она оставила много объявлений. Одно из последних — о том, что 10 июля она едет из Чернигова в Мозырь через Луцк, Ровно, Житомир, польские города и Брест. Она предлагала взять пассажиров, передачи, посылки, документы. Назад украинка собиралась возвращаться 21 июля. И пропала.

Родственники женщины, которые живут в Чернигове, восемь дней ничего не знают о ее местонахождении.

— Она не выходит на связь. Мы не знаем, где она и что с ней случилось, — рассказали близкие.

Родственники допускают, что женщину могли задержать силовики, которых интересовали ее частые поездки из Чернигова в Мозырь. В ИВС Мозыря и СИЗО Гомеля на вопросы «Радыё Свабода» о возможном аресте украинки отвечать отказались.

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