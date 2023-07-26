Белорусские спортсмены остались без Олимпиады
- 26.07.2023, 16:39
МОК не направил им официальные приглашения.
Международный олимпийский комитет официально направил 203 странам приглашения для участия в Олимпийских играх, которые пройдут в Париже в 2024 году.
Об этом сообщает сайт комитета.
Приглашения направили национальным олимпийским комитетам стран, которые имеют право на участие в соревнованиях. Согласно релизу, в этот список не вошли три страны – страна-оккупант Россия и Беларусь, поддерживающая ее, а также Гватемала (ее отстранили из-за вмешательства государства в работу НОК).
«Решение об участии отдельных нейтральных спортсменов с российским или белорусским паспортом, в соответствии с рекомендациями для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях, будет принято в соответствующее время», – добавили в МОК.