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Белорусские спортсмены остались без Олимпиады

  • 26.07.2023, 16:39
Белорусские спортсмены остались без Олимпиады

МОК не направил им официальные приглашения.

Международный олимпийский комитет официально направил 203 странам приглашения для участия в Олимпийских играх, которые пройдут в Париже в 2024 году.

Об этом сообщает сайт комитета.

Приглашения направили национальным олимпийским комитетам стран, которые имеют право на участие в соревнованиях. Согласно релизу, в этот список не вошли три страны – страна-оккупант Россия и Беларусь, поддерживающая ее, а также Гватемала (ее отстранили из-за вмешательства государства в работу НОК). 

«Решение об участии отдельных нейтральных спортсменов с российским или белорусским паспортом, в соответствии с рекомендациями для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях, будет принято в соответствующее время», – добавили в МОК. 

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