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СМИ: Уехавшие в Беларусь «вагнеровцы» массово возвращаются домой

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  • 26.07.2023, 16:49
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СМИ: Уехавшие в Беларусь «вагнеровцы» массово возвращаются домой

Распущена каждая вторая бригада ЧВК.

Уехавшие в Беларусь за основателем ЧВК «Вагнера» Евгением Пригожиным наемники массово уходят в отпуска, выяснило издание «Можем объяснить», изучив чаты их родственников.

Как сообщают координаторы чатов, распущена каждая вторая бригада ЧВК.

В лагере остаются только самые опытные — те, кто будет занят военной подготовкой на белорусских полигонах и отправится в Сирию и Африку.

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