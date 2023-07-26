СМИ: Уехавшие в Беларусь «вагнеровцы» массово возвращаются домой

СМИ: Уехавшие в Беларусь «вагнеровцы» массово возвращаются домой1
- 26.07.2023, 16:49
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Распущена каждая вторая бригада ЧВК.
Уехавшие в Беларусь за основателем ЧВК «Вагнера» Евгением Пригожиным наемники массово уходят в отпуска, выяснило издание «Можем объяснить», изучив чаты их родственников.
Как сообщают координаторы чатов, распущена каждая вторая бригада ЧВК.
В лагере остаются только самые опытные — те, кто будет занят военной подготовкой на белорусских полигонах и отправится в Сирию и Африку.