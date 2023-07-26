СБУ задержала агента, который сотрудничал с белорусскими пропагандистами 2 26.07.2023, 17:55

3,184

Он фотографировал сторонников перемен в Киеве.

Служба безопасности Украины задержала агента, который прислал лукашистскому Telegram-каналу фото оперной певицы Маргариты Левчук и блогера BalaganOFF

Пропагандистский канал опубликовал снимки встречи певицы и блогера в одном из ресторанов Киева. В посте было сказано, что фотографии прислал простой неравнодушный украинец, которого «достали экстремисты, разжигающие войну».

Совсем скоро этот «простой неравнодушный украинец» был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».