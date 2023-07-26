CNN: В России задержали семь человек после мятежа Пригожина 26.07.2023, 20:02

У самого главаря ЧВК «Вагнер» возникли проблемы с денежными потоками.

После мятежа главаря боевиков ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в России задержали около семи человек, сообщает CNN cо ссылкой на западных чиновников.

«Мы видели, что до семи человек были задержаны. Мы видим, что любого, кто активно высказывается, либо снимают с поста, либо заключают в тюрьму», — заявили неназванные официальные лица во время брифинга в среду, 26 июля.

Официальные лица говорят, что не заметили никакого влияния задержаний на линию фронта в Украине, но считают, что угроза понижения в должности или задержания отбила у многих желание критиковать российского диктатора Владимира Путина и Кремль.

Во время брифинга они сообщили, что Пригожин сталкивается с проблемой «денежных потоков», которая влияет на его способность удерживать своих бойцов на работе.

«Кажется, у него сейчас проблемы с денежными потоками, что, очевидно, влияет на его способность продолжать нанимать наемников», — сказали они.

Чиновники также добавили, что «все до сих пор пытаются выяснить, что именно Пригожин делает в Беларуси».

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