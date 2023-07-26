Эпоха смартфонов завершается 14 Лев Шевченко

26.07.2023, 21:53

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Что будет после нее.

Смартфоны перестают быть основным двигателем перемен. Хотя ежегодные презентации крупных компаний еще привлекают внимание людей, смартфоны очень скоро могут уступить искусственный интеллект.

По одному показателю искусственный интеллект уже опередил смартфоны. Ведущий мировой производитель чипов, Taiwan Semiconductor Manufacturing, в прошлом квартале получил 44% своего дохода от высокопроизводительных вычислений. Этот сегмент, обеспечивающий серверы искусственного интеллекта и процессоры центров обработки данных, обогнал смартфоны на 11%. Это впервые, когда преимущество достигло двузначного процента. И это значительная веха для компании, которая последние полтора десятка лет росла за счет спроса на чипы для телефонов.

На рынке смартфонов развитие значительно замедлилось. Только Apple и Samsung получают большие прибыли в бизнесе, продажи которого зависят от узнаваемости бренда, привычек клиентов и циклов обновления. Последние были нарушены из-за стрессов в глобальной экономике – пандемии и последствий российского вторжения в Украину.

Искусственный интеллект имеет все предпосылки новой технологической революции. Он катализирует «взрыв» многомиллиардных компаний, позволяющих общаться, развлекаться и работать по-новому.

К примеру, нынешние засоренные рекламой, спамом и языком ненависти соцсети нуждаются в беспристрастном модераторе вместо людей или ненастроенных алгоритмов. И им может быть ИИ. Появятся приложения и программы с использованием искусственного интеллекта. Чтобы выиграть гонку, компаниям придется превратить свои технологии в платформу, похожую на App Store и экосистему Apple.

В свое время смартфоны сделали многое для рынка труда, создав новые профессии – маркетинг соцсетей, в частности. ИИ уже создает новые задачи. К примеру, для дизайнеров, которые могут использовать «творчество» нейросетей для совершенствования собственных работ. Или для служб поддержки, которым ИИ поможет быстрее и точнее находить верные ответы для клиентов. А «творчество» может когда-нибудь потерять кавычки, научившись создавать фильмы и произведения, достойные человеческого глаза.

Но, как бы быстрым ни был рост искусственного интеллекта, ему все равно нужно время, чтобы достичь зрелости. И это произойдет благодаря сотрудничеству новых технологий с изобретенными ранее.

Лев Шевченко, «Лига»

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