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Украинские воины заняли новые позиции на Бахмутском направлении

  • 26.07.2023, 23:14
Украинские воины заняли новые позиции на Бахмутском направлении

ВСУ вытеснили российских оккупантов и получили новые трофеи.

На Бахмутском направлении украинские военные из 3 отдельной штурмовой бригады заняли новые позиции, вытеснили российских оккупантов и получили новые трофеи, в том числе пулемет ДШК.

Об этом идет речь в телеграм-канале бригады.

«Враг наводил артиллерию по лесополосе, но это не помешало бойцам штурмовать «зеленку», вытеснить оккупантов и приобрести трофеи, среди которых пулемет ДШК. Работает 3-я рота 1-го штурмового батальона бригады», - отмечается в сообщении.

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