Украинские воины заняли новые позиции на Бахмутском направлении
- 26.07.2023, 23:14
ВСУ вытеснили российских оккупантов и получили новые трофеи.
На Бахмутском направлении украинские военные из 3 отдельной штурмовой бригады заняли новые позиции, вытеснили российских оккупантов и получили новые трофеи, в том числе пулемет ДШК.
Об этом идет речь в телеграм-канале бригады.
«Враг наводил артиллерию по лесополосе, но это не помешало бойцам штурмовать «зеленку», вытеснить оккупантов и приобрести трофеи, среди которых пулемет ДШК. Работает 3-я рота 1-го штурмового батальона бригады», - отмечается в сообщении.