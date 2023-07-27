ВСУ ликвидировали кадыровского «Карлсона» 27.07.2023, 1:21

Он был командиром отряда операторов дронов.

На Бахмутском направлении был ликвидирован российский оккупант и Z-пропагандист, известный по позывному «Карлссон». Об этом сообщают российские пропагандистские Telegram-каналы.

Захватчик воевал в составе спецотряда «Ахмат», подчиненного диктатору Чечни Рамзану Кадырову.

Он был командиром отряда операторов дронов.

Оккупанта ликвидировали под Клещеевкой на южном фланге Бахмута.

Также он вел пропагандистский ресурс в Telegram, где у него было более 40 000 подписчиков.

Сообщение о смерти захватчика появилось и на его собственном ресурсе.

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