ВСУ ликвидировали кадыровского «Карлсона»
- 27.07.2023, 1:21
Он был командиром отряда операторов дронов.
На Бахмутском направлении был ликвидирован российский оккупант и Z-пропагандист, известный по позывному «Карлссон». Об этом сообщают российские пропагандистские Telegram-каналы.
Захватчик воевал в составе спецотряда «Ахмат», подчиненного диктатору Чечни Рамзану Кадырову.
Он был командиром отряда операторов дронов.
Оккупанта ликвидировали под Клещеевкой на южном фланге Бахмута.
Также он вел пропагандистский ресурс в Telegram, где у него было более 40 000 подписчиков.
Сообщение о смерти захватчика появилось и на его собственном ресурсе.