Польский генерал предупредил Лукашенко 1 27.07.2023, 11:44

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Мечислав Бенек

Фото: Newspix.pl

Режим диктатора официально могут признать террористическим.

Появление российской ЧВК «Вагнер» в Беларуси «нельзя демонизировать, но и нельзя игнорировать», а ее присутствие в Беларуси — проблема для Лукашенко, считает бывший заместитель стратегического командующего НАТО, генерал в отставке Мечислав Бенек.

«Они не представляют прямой угрозы, у них нет тяжелого вооружения... У них есть возможность гибридных, деструктивных действий, тренировок разного рода проникновений через границу, диверсионных операций», — отметил генерал эфире программы Wieczorny Express.

Говоря о перспективах нападения сил ЧВК «Вагнер» на страны — члены НАТО, Бенек отметил, что подобное действие будет «очень быстро нейтрализовано».

«Это террористическая организация. И если мы cчитаем, что ЧВК «Вагнер» таковой является, то и государство, на территории которого она базируется и тренируется, также должно быть признано террористическим», — считает военный эксперт.

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