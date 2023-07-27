Польский генерал предупредил Лукашенко

Польский генерал предупредил Лукашенко1
- 27.07.2023, 11:44
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Режим диктатора официально могут признать террористическим.
Появление российской ЧВК «Вагнер» в Беларуси «нельзя демонизировать, но и нельзя игнорировать», а ее присутствие в Беларуси — проблема для Лукашенко, считает бывший заместитель стратегического командующего НАТО, генерал в отставке Мечислав Бенек.
«Они не представляют прямой угрозы, у них нет тяжелого вооружения... У них есть возможность гибридных, деструктивных действий, тренировок разного рода проникновений через границу, диверсионных операций», — отметил генерал эфире программы Wieczorny Express.
Говоря о перспективах нападения сил ЧВК «Вагнер» на страны — члены НАТО, Бенек отметил, что подобное действие будет «очень быстро нейтрализовано».
«Это террористическая организация. И если мы cчитаем, что ЧВК «Вагнер» таковой является, то и государство, на территории которого она базируется и тренируется, также должно быть признано террористическим», — считает военный эксперт.