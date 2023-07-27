Политолог: Десятки тысяч белорусов могут сходить на «экскурсию» в Минск 1 27.07.2023, 12:08

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Лукашенко зря подыгрывает российским спецслужбам.

Известный украинский политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко прокомментировал сайту Charter97.org последние антипольские заявления Путина и Лукашенко:

— Лукашенко подыгрывает Путину и российским спецслужбам. Его заявление об «экскурсии» «вагнеровцев» на Жешув и Варшаву — вне всяких сомнений ИПСО (информационно-психологическая специальная операция — прим.).

Во-первых, об этом заявлено на таком высоком уровне без формального внешнего повода. Лукашенко выступил здесь спикером в своем традиционном стиле — нереализовавшегося стендапера. Скажу, что он очень удобный объект для разных пародий.

Пока это больше страшилка, явное стремление напугать не столько Польшу, сколько западноевропейские элиты, мол, война может затянуться, а самое главное — в России могут пойти на атаки против стран НАТО.

В НАТО же существует политическая установка — избегать прямого военного столкновения с Россией. В РФ об этом прекрасно знают, поэтому хотят «попугать», но в форме гибридной войны.

Мол, вас не Россия будет атаковать, а «вагнеровцы». Что вы тогда будете делать?

Во-вторых, в российских Telegram-каналах активно обсуждается версия о том, что Путин якобы может попытаться использовать военные провокации против Польши в качестве одной из тем для своей президентской кампании.

Не получилось маленькой победоносной войны против Украины, вот они хотят попугать Польшу. Это будет такой фактор угрозы военного конфликта со странами НАТО. Пусть не прямого, косвенного, в формате гибридной войны, но якобы это может быть, подчеркну, одной из тем предвыборной компании.

Лично я пока к этому отношусь со скепсисом. Выборы еще не скоро (только лишь в марте 2024-го года). Да и как показала неудачная война Путина против Украины, нет никаких гарантий быстрой победы. Просто провокация не будет иметь большого политического эффекта.

— На какую операцию тогда они могут пойти?

— Возможны приграничные провокации с участием «вагнеровцев». Как на границе с Украиной, так и на границе с Польшей, Литвой и даже Латвией.

Отмечу, что «вагнеровцы» в их нынешнем количестве, без тяжелого вооружения, подходят только лишь для приграничных провокаций: приграничных боев, каких-то вылазок, чтобы создать эффект нестабильности, эффект боевых действий.

Зашли, пошумели, видео выложили и ушли. Это, скажем так, копирование того, что делали российские добровольцы в Белгородской области. На всякий случай надо готовиться к таким провокациям.

К слову, для больших военных действий того числа «вагнеровцев», которое сейчас находится в Беларуси, очень мало. Данные разные, но максимум, что может быть, это боевой состав «вагнеровцев», которые участвовали в рейде на Ростов и Москву. Это максимум восемь тысяч.

Судя по лагерю под Осиповичами, который сейчас постоянно показывают, он рассчитан примерно на такое число. Тяжелой техники у них нет. Они привезли с собой транспорт, причем, речь идет о «буханках» и подобном. Из военной техники только лишь легкие бронированные машины.

— Поляки готовятся, укрепляют границу. В случае провокаций, что ждет «вагнеровцев»?

— Поляки жестко отреагируют, и правильно сделают. Раз Лукашенко вместе с Путиным начали пугать Запад, то, думаю, что Варшава, Берлин и Брюссель (штаб-квартира НАТО) должны жестко предупредить именно Кремль. Лукашенко тоже, но тут решающая роль принадлежит Кремлю. Нужно предупредить их, что ответ будет очень жестким.

В случае нападения с территории Беларуси, удар может быть нанесен по местам дислоцирования тех же самых «вагнеровцев» на территории страны.

Со стороны Украины такие предупреждения уже прозвучали. Должны быть и со стороны Польши, руководства НАТО и некоторых крупных европейских стран. США тоже должны предупредить, что эта авантюра будет иметь очень серьезные последствия.

Заодно Лукашенко нужно напомнить, что и в Украине, и в Польше находятся десятки тысяч белорусов, которые тоже могут совершить «экскурсию» в Минск. Военторг для таких целей всегда будет открыт.

Формат гибридной войны может быть использован не только Путиным и Лукашенко, но и против них.

Уверен, что полк имени Кастуся Калиновского с удовольствием совершит «экскурсию» в Минск, если появится такая возможность.

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