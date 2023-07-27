На Алтае упал российский вертолет Ми-8 27.07.2023, 12:11

На борту было 16 человек, возвращавшихся с высочайшей горной вершины Сибири.

Российский вертолет Ми-8 упал в Республике Алтай — шесть человек погибли, семеро пострадали, сообщают российские СМИ.

Падение произошло около села Тюнгур. По словам очевидцев, при заходе на посадку судно зацепилось за провода и рухнуло. Предварительно, там находились туристы.

Трое пассажиров упавшего Ми-8 находятся в крайне тяжелом состоянии — у них 90% ожогов тела.

Всего на борту было 16 человек. Все они возвращались с Белухи — высочайшей горной вершины Сибири.

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