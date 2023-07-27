Глава РПЦ заявил об общих ценностях России и Африки 7 27.07.2023, 13:33

3,208

Патриарх Кирилл перечислил, что объединяет русских и африканцев.

Россия и Африка вместе отстаивают традиционные нормы морали и общественные устои, развивая отношения в духовно-культурной сфере, заявил патриарх Кирилл, передает The Moscow Times.

«Нас объединяет приверженность традиционным ценностям, консервативный взгляд на человеческую природу, неприятие идеологии вседозволенности и сверхпотребления», — сказал он участникам форума Россия — Африка. По словам главы РПЦ, также страны солидарны в стремлении к «справедливому мироустройству».

Патриарх Кирилл пожаловался, что «сегодня верующие люди зачастую становятся заложниками политических противостояний», поэтому для помощи «православным братьям» на континенте был создан Патриарший экзархат Африки.

«Его деятельность способствует развитию традиционно братских связей между народами России и африканских стран и оказывает положительное влияние на межрелигиозный и межконфессиональный диалог на континенте», — отметил предстоятель.

Кирилл добавил, что РПЦ «рассчитывает на доброе соработничество с руководством стран Африки и всеми здоровыми силами общества».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».