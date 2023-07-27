Патриарх Кирилл опозорился с отчеством Путина и назвал его «Васильевичем»30
- 27.07.2023, 14:25
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Реакцию главы Кремля показали на видео.
Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл, выступая на форуме «Россия — Африка» в Петербурге, назвал президента РФ Владимира Путина «вашим превосходительством» и «Владимиром Васильевичем».
Патриарх оговорился в начале своего выступления, когда приветствовал участников форума. Путин в этот момент сидел поджав губы.
Как сообщал сайт Charter97.org, в своей речи на форуме патриарх Кирилл заявил об общих ценностях России и Африки.