Российская фехтовальщица удивила неадекватным поведением, проиграв украинке 27.07.2023, 15:06

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Ольга Харлан

Уловка не сработала.

Знаменитая украинская саблистка, олимпийская чемпионка Ольга Харлан победила фехтовальщицу из РФ Анну Смирнову, которая выступала на ЧМ-2023 под «нейтральным» флагом.

Украинская чемпионка одолела российскую фехтовальщицу со счетом 15:7. После этого Смирнова устроила провокацию прямо на спортивной площадке. Видео транслировалось на YouTube-канале FIE.

Отметим, что после завершения поединка украинка не пожала сопернице руку. Она выставила вперед шпагу и что-то сказала россиянке и покинула площадку.

В свою очередь российская фехтовальщица осталась на дорожке, стремясь дождаться дисквалификации украинки, пока судьи принимали решение о дальнейших действиях. В какой‑то момент российской провокаторше организаторы даже принесли стул.

При этом в итоге провокация Смирновой провалилась – организаторы ЧМ не удовлетворили протест россиянки, Харлан прошла в следующий раунд.

Добавим, что в правилах FIE говорится, что поединок не заканчивается, пока обе фехтовальщицы после последнего укола не поприветствуют друг друга, рефери и зрителей.

Ольга Харлан — олимпийская чемпионка, трехкратный призер Игр, шестикратная чемпионка мира.

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