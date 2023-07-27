Китай приготовил россиянам неприятный «сюрприз» 4 27.07.2023, 17:25

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Он касается российского авторынка.

Китай продолжает «доить» Россию на фоне санкций, которые стали тяжелой расплатой Кремля за военное вторжение в Украину. Российские экономические аналитики сообщают, что после ухода из РФ западных автомобильных брендов, единственный открытой дверью для Москвы остался Китай, который оперативно воспользовался монопольным положением на российском рынке.

Выяснилось, что стоимость всех моделей из Китая в России ровно в 2 раза выше, чем в КНР. Об этом сообщает аналитический Telegram-канал из РФ Proeconomics.

Аналитики проанализировали поступающие на российский рынок автомобили из Китая и выяснили, что в двукратный ценник для России является абсолютной константой для всех машин. Таким образом, Китай фактически удваивает свою прибыль, вынуждая россиян платить в 2 раза больше на ровном месте.

Так, ранее в РФ начал поступать китайский IM LS7 от SAIC и Hyundai Lafesta, собираемый в Китае. Обе машины ровно в два раза превышаемой стоимости в переводе на китайские юани.

«Теперь российским автомобилистам придется привыкать к этой константе: машины стоят в 2 раза дороже, чем та же модель в Китае. Это константа», - отмечено в сообщении.

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