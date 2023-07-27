Польша забрала у российских миллиардеров завод 27.07.2023, 17:36

Кто они и что производили.

Польша забрала у российских владельцев завод стройматериалов и фирму по их продаже. Министерство развития и технологий страны передало под внешнее управление компании Boerner Service и Boerner Insulation – они принадлежат российским миллиардерам Сергею Колесникову и Игорю Рыбакову.

Об этом соощает PAP. Ранее же эти компании были внесены в национальный санкционный список МВД Польши, что означало заморозку их деятельности в стране.

«Мы – первая страна в Европе, которая ввела механизм временного принудительного управления. И мы не прекращаем процесс блокирования российского влияния и российского капитала», – прокомментировал это министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда.

При этом он подчеркнул: теперь, когда эти компании больше не принадлежат россиянам, страна разблокирует их деятельность. Тем самым сохранив рабочие места.

Отметим: Колесников и Рыбаков не находятся под санкциями Евросоюза. Однако в 9 пакет санкций ЕС попала их компания «Технониколь».

Что предшествовало

Отобранные у Колесникова и Рыбакова компании – не первые российские фирмы, которые Польша перевела под внешнее управление. В июле эта же операция была осуществлена в отношении доли российского олигарха Вячеслава Кантора в концерне Grupa Azoty S.A. – одном из крупнейших производителей азотных удобрений в Европе.

«Шаг за шагом мы ликвидируем присутствие россиян в польской экономике. Энергетическая и экономическая безопасность Польши и ее граждан является нашим главным приоритетом», – сказал тогда Буда.

Кроме того, осенью 2022 года временная администрация была введена:

• в «дочке» российского Новатека – Novatek Green Energy, крупнейшим акционером которой является миллиардер Леонид Михельсон;

• доле Газпрома в компании EuRoPol GAZ, контролирующей польский участок газопровода Ямал – Европа.

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