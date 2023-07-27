Биолог призвал заменить каштаны в белорусских городах на другие деревья 9 27.07.2023, 19:30

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Ученый назвал причину.

Заменить каштаны, высаженные в белорусских городах, на деревья других видов из-за угнетения их минирующей молью предложил завлабораторией проблем экологии леса и дендрохронологии Института экспериментальной ботаники им. Купревича НАН Беларуси Александр Пугачевский, сообщает БелТА.

По мнению ученого, победить природу нельзя, а вот заменить каштаны на другие древесные растения вполне возможно, что и нужно сделать.

- Зеленые насаждения на землях населенных пунктов мы можем привести в должное состояние и должны заняться этим, - отметил биолог.

Проблеме преждевременного усыхания листвы каштанов в Беларуси лет 10-15. В последние годы каждое лето деревьев с усохшей листвой каштанов, как в ноябре, в белорусских городах становится все больше и больше. Причина — минирующая моль, которая уничтожает листья каштанов. Они преждевременно сохнут и опадают. И эта напасть не только в Беларуси, но и по всей Европе.

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