Politico: Первые танки Abrams прибудут в Украину уже в сентябре 28.07.2023, 7:56

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Переброска техники в Германию для окончательной модификации состоится еще раньше.

Первые американские танки Abrams могут появиться на поле боя в Украине в сентябре 2023 года. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.

Как сообщает издание, США планируют в августе отправить несколько Abrams в Германию - там танки пройдут окончательную модификацию. После завершения этого процесса танки будут отправлены в Украину.

Как сообщил представитель оборонной отрасли и помощник конгрессмена, первая партия Abrams будет включать от 6 до 8 танков. Всего США планируют отправить 31 танк, что равно одному украинскому батальону.

Представитель Пентагона полковник Мартин О’Доннелл заявил, что США работают над тем, чтобы доставить танки в Украину как можно быстрее. При этом он отказался назвать конкретные сроки.

По словам одного из источников Politico, первая серия модификаций танков уже сделана. Однако пока непонятно, успеют ли Штаты завершить все необходимые работы до конца августа.

Отмечается, что перед тем, как украинские военные смогут начать эксплуатацию танков, они должны завершить курс обучения продолжительностью примерно 10 недель на армейской базе Графенвер в Германии. По словам чиновника Пентагона, это обучение украинцы планируют завершить в августе.

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