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Российских туристов с позором выгнали из Батуми

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  • 28.07.2023, 8:01
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Российских туристов с позором выгнали из Батуми

Более 800 человек покинули порт после протеста местных жителей.

Более 800 туристов, большинство из которых - россияне, покинули порт Батуми из-за протестов местных жителей.

Как пишет «Эхо Кавказа», круизный лайнер Astoria Grande сегодня пришвартовался в порту Батуми. Но негодование у грузин вызвало не это, а высказывания отдельных представителей страны-агрессора о том, что «РФ освободила Абхазию от грузин».

Более того, некоторые туристы признались, что посещали оккупированную Абхазию, что является нарушением грузинского законодательства.

Журналисты отмечают, что этому предшествовали акции протеста в Тбилиси и в Батуми. Люди призывали не допускать «политику обрусения» и вспоминали властям о еще недавней агрессии россиян по отношению к Грузии.

В Тбилиси же несколько гражданских активистов в знак протеста сожгли российский флаг возле здания парламента.

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