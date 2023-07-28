Российских туристов с позором выгнали из Батуми 2 28.07.2023, 8:01

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Более 800 человек покинули порт после протеста местных жителей.

Более 800 туристов, большинство из которых - россияне, покинули порт Батуми из-за протестов местных жителей.

Как пишет «Эхо Кавказа», круизный лайнер Astoria Grande сегодня пришвартовался в порту Батуми. Но негодование у грузин вызвало не это, а высказывания отдельных представителей страны-агрессора о том, что «РФ освободила Абхазию от грузин».

Более того, некоторые туристы признались, что посещали оккупированную Абхазию, что является нарушением грузинского законодательства.

Журналисты отмечают, что этому предшествовали акции протеста в Тбилиси и в Батуми. Люди призывали не допускать «политику обрусения» и вспоминали властям о еще недавней агрессии россиян по отношению к Грузии.

В Тбилиси же несколько гражданских активистов в знак протеста сожгли российский флаг возле здания парламента.

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