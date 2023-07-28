Упоминается в античных легендах: археологи раскопали театр Нерона в Риме 28.07.2023, 10:22

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Это одно из самых известных римских сооружений античности.

По свидетельствам римского историка Тацита, существовало поверье, что Нерон наблюдал за Великим пожаром Рима в 64 году нашей эры со сцены театра. Многие исследователи предполагают, что театр Нерона соответствует этому описанию, поскольку его расположение на западном берегу реки Тибр удерживало его как можно дальше от худших разрушений, обеспечивая, вероятно, безопасное место, пишет Ancient Origins (перевод - «Фокус»).

Хотя рассказ о Нероне, который наслаждался разрушением Рима, остается неясным, теперь подтверждено, что театр Нерона когда-то процветал в Древнем Риме, где проходили различные живые представления.

Недавние раскопки, спонсором которых выступила Суперинтендатура Рима — главная городская организация по сохранению культурного наследия, — обнаружили этот легендарный театр на историческом месте вблизи Ватикана. Раскопки проходили под обнесенным стеной садом Палаццо делла Ровере, дворца 15-го века, который использовался как штаб-квартира древнего ватиканского рыцарского ордена, Ордена Гроба Господня. Эти раскопки проведены в рамках подготовки к строительству отеля Four Seasons в Палаццо делла Ровере, что обеспечит сохранение сооружения эпохи Возрождения для будущих поколений.

Археологи и историки получили ценные знания благодаря этому открытию. Оказалось, что сад дворца был тем самым местом, где более 14 веков назад император Нерон построил свой театр, что соответствует историческим свидетельствам Плиния Старшего.

«Это чрезвычайно важное открытие, которое свидетельствует о месте, где Нерон репетировал свои поэтические и певческие выступления, задокументированное в античных источниках, но никогда не открытое», — сказала специальная суперинтендант Рима Даниэла Порро.

Театр Нерона принимал многочисленные пьесы и исполнителей. Сам Нерон, как владелец, пользовался своей привилегией выступать на сцене перед публикой, которая была вынуждена аплодировать, независимо от его артистических способностей.

Археологические раскопки обнаружили два кирпичных сооружения, расположенные перпендикулярно друг к другу. Первое сооружение было собственно театром со сценой, ориентированной на запад, и полукруглой секцией для зрителей. Раскопки обнаружили руины лестниц, стен и входов, которые дали представление о планировке театра.

Кроме того, найдены куски колонн из белого и цветного мрамора, а также штукатурка, покрытая золотыми листьями, что подтверждает описание Плиния Старшего о дизайне и отделке театра. Кирпичи, использованные в строительстве театра, имели маркировку периода Юлиев-Клавдиев (27 г. до н. э. — 68 г. н. э.), охватывающего правление первых пяти римских императоров империи, последним из которых был Нерон.

Второе раскопанное сооружение было вспомогательным зданием, которое, вероятно, использовали для хранения костюмов и декораций. Оно служило необходимым дополнением к театральному комплексу, построенному императором, который стремился зарекомендовать себя как покровителя искусств.

Среди выдающихся находок — бокалы из цветного стекла и керамические изделия 10-го века, о котором мало что известно. Ранее раскопки также обнаружили остатки роскошного дворца, принадлежавшего Калигуле, с обширными садами и частным парком дикой природы.

В то время как артефакты с места находки театра Нерона попадут в музеи, руины театра после завершения исследований будут снова засыпаны, что обеспечит их сохранность на неопределенное будущее.

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