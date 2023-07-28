Япония ввела новый запрет на поставки автомобилей в Россию 1 28.07.2023, 10:50

Стало известно, без каких машин останутся россияне.

Япония ввела новый запрет на поставки автомобилей в Россию. Запрет вводится с 9 августа. Он распространяется на экспорт в Россию автомобилей с бензиновым и дизельным двигателем объемом более 1,9 литра. Электромобили под запрет не попали, хотя такие планы рассматривались, передает The Moscow Times.

В апреле прошлого года Япония, как и ЕС, запретила поставки в Россию новых люксовых автомобилей стоимостью свыше 6 млн иен ($43 000). Впрочем, все японские производители в марте 2022 г. сами остановили официальные поставки на российский рынок.

С тех пор начал быстро расти импорт машин с пробегом через Дальний Восток, где лидирует как раз Япония. По данном «Автостата», на нее стабильно приходится примерно половина российского импорта подержанных автомобилей. Сейчас подержанных машин ввозится примерно столько же, сколько новых, так что речь может идти о четверти поставок в Россию.

Продажи новых автомобилей в России восстанавливаются, но все еще вдвое ниже докризисных, и машины с пробегом позволяют уменьшить дефицит. В июне продано 82 500 новых легковых автомобилей против 160 000 в среднем за месяц в 2021 г.

Почти все автомобили из Японии сейчас ввозятся физическими лицами, якобы для личного пользования. Владивостокская таможня, в ведении которой находятся основные порты ввоза машин из Японии, за январь-июнь растаможила более 130 000 автомобилей только для личного пользования – это в 2 раза больше, чем в первом полугодии 2022 г., сообщила Федеральная таможенная служба. В июне был установлен новый рекорд – более 28 000, на несколько сотен больше чем в рекордном ноябре прошлого года. Около 80% этих машин – японские: Toyota, Mazda, Nissan, Honda, Subaru. На втором месте корейский автопром: Hyundai, Genesis, SsangYong, Kia, и единицы – из Китая, рассказывала ФТС.

Российские власти тоже приняли меры, резко ограничивающие импорт автомобилей – как новых, так и с пробегом: с 1 августа резко повышается утилизационный сбор на всю импортную автотехнику.

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