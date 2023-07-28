Напуганный оккупант показал, как ВСУ громят армию РФ кассетными боеприпасами 3 28.07.2023, 10:57

3,418

Видео снято на Запорожском фронте.

В социальных сетях появилось видео, на котором снято применение украинской армией кассетных боеприпасов против российских оккупантов.

Видео снял один из российских военных на Запорожском фронте на камеру мобильного телефона, после чего оно попало в паблики и Telegram-каналы, передает dialog.ua.

На опубликованных кадрах напуганный оккупант прижимается к земле, сидя в окопе и вслушиваясь в звуки артиллерийского залпа: после первого взрыва звучит большое количество глухих подрывов суббоеприпасов, которые разорвались в непосредственной близости от российских позиций.

«Кассета», - говорит он на видео.

Украинские военные получили в свое распоряжение 155-мм кассетные снаряды «M864», имеющие 72 суббоеприпаса для ликвидации российской армии и укреплений.

Этот вид снарядов имеет повышенную дальность и при стрельбе преодолевает расстояние в 29 километров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».