Украина усилила границу с Беларусью неожиданным родом войск

Украина усилила границу с Беларусью неожиданным родом войск1
- 28.07.2023, 11:40
- 6,854
Командование Объединенных Сил Украины сделало заявление.
Кибердепартамент Службы безопасности Украины совместно с командованием Объединенных сил усилили сотрудничество для противодействия угрозам в Северной операционной зоне после перемещения «вагнеровцев» в Беларусь.
В сообщении командования Объединенных сил отмечается, что они уже располагают информацией о деятельности подконтрольных ЧВК «Вагнер» хакерских группировок, «фабрик троллей» и пропагандистских медиа, которые Россия активно использует для информационных и кибератак против Украины.
После перемещения в Беларусь нескольких колонн «вагнеровцев», Украина начала пристально следить за ситуацией в Беларуси, поскольку «вагнеровцы» являются мощным компонентом, который непосредственно принимал участие в боевых действиях и мощным элементом в системе российского присутствия за рубежом».
Вместе с тем, разведка Министерства обороны и Государственная пограничная служба Украины заявляли, что пока не видят прямой угрозы со стороны частной военной компании «Вагнер», силы которой сейчас размещаются в Беларуси.