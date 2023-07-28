Украина усилила границу с Беларусью неожиданным родом войск 1 28.07.2023, 11:40

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Командование Объединенных Сил Украины сделало заявление.

Кибердепартамент Службы безопасности Украины совместно с командованием Объединенных сил усилили сотрудничество для противодействия угрозам в Северной операционной зоне после перемещения «вагнеровцев» в Беларусь.

В сообщении командования Объединенных сил отмечается, что они уже располагают информацией о деятельности подконтрольных ЧВК «Вагнер» хакерских группировок, «фабрик троллей» и пропагандистских медиа, которые Россия активно использует для информационных и кибератак против Украины.

После перемещения в Беларусь нескольких колонн «вагнеровцев», Украина начала пристально следить за ситуацией в Беларуси, поскольку «вагнеровцы» являются мощным компонентом, который непосредственно принимал участие в боевых действиях и мощным элементом в системе российского присутствия за рубежом».

Вместе с тем, разведка Министерства обороны и Государственная пограничная служба Украины заявляли, что пока не видят прямой угрозы со стороны частной военной компании «Вагнер», силы которой сейчас размещаются в Беларуси.

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