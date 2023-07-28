В Самаре прогремел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе 1 28.07.2023, 18:10

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По предварительной версии, было заложено взрывное устройство.

На территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре произошел взрыв. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

По предварительной версии, было заложено взрывное устройство, написал депутат. Серьезных разрушений, а также пострадавших нет.

Позже Хинштейн добавил, что предполагаемого организаторва взрыва задержали в Оренбургской области сотрудники ФСБ при попытке выехать из России.

«По предварительной информации, задержанный — является работником КНПЗ. Ранее он переехал в Россию с территории Украины», — написал парламентарий.

Как пишет Baza, задержанный работал на заводе электриком. На камерах видеонаблюдения якобы было видно, как он зашел на территорию завода с пакетом, а вышел без него. По версии следствия, мужчина заложил самодельную взрывчатку размером 20*40 сантиметров.

Задержанный родился в украинском городе Изяслав, но жил и был зарегистрирован в Тюмени, уточняет Baza.

Куйбышевский НПЗ расположен примерно в 11 км от центра Самары. Завод принадлежит «Роснефти». На нем производят моторное топливо и топочный мазут.

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