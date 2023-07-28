В США предупредили о строительстве новых ангаров для ядерного оружия в Беларуси 1 28.07.2023, 19:44

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В Осиповичах построили ангар для Искандеров.

В Беларуси, по всей вероятности, завершили строительство нового гаражного комплекса для российских ракетных пусковых установок Искандер. Об этом сообщает Федерация американских ученых (FAS).

«Белорусские военные завершили строительство нового гаражного комплекса для ядерных пусковых установок Искандер, которые они, вероятно, получили от России», - говорится в заявлении.

Новый комплекс размещен на территории 465-й ракетной бригады в Осиповичах. Спутниковые снимки показывают, что его строительство началось в октябре 2022 года и завершилось в апреле 2023 года.

На спутниковом снимке Maxar, сделанном 4 июля 2023 года, за пределами гаражей видны четыре 13-метровые пусковые установки (и/или транспортеры) Искандер и две машины поддержки поменьше. Отсек хранения ракет на одной из пусковых установок открыт.

Новый объект расположен в семи километрах от полигона и в 12 км от склада вооружений и может быть потенциально модернизирован аж до временного хранилища ядерных боеголовок.

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