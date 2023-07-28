Группа оккупантов отказалась воевать за Старомайорское
- 28.07.2023, 20:02
Россияне частично вывели из строя собственную технику.
На фоне успешных боевых действий Сил обороны Украины группа россиян отказалась выполнять боевые задачи в районе села Старомайорское Донецкой области.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
«На фоне успешных боевых действий Сил обороны Украины и из-за значительных потерь захватчиков в живой силе, в подразделениях российских оккупационных войск увеличилось количество отказов от участия в боевых действиях», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в районе населенного пункта Розовка Запорожской области, около 60 российских военнослужащих из состава 247 десантно-штурмового полка 7 десантно-штурмовой дивизии ВС РФ отказались выполнять боевые задачи в районе села Старомайорское Донецкой области.
В Генштабе ВСУ добавили, что при этом оккупанты частично вывели из строя собственную автомобильную и бронетанковую технику.