Группа оккупантов отказалась воевать за Старомайорское 28.07.2023, 20:02

Россияне частично вывели из строя собственную технику.

На фоне успешных боевых действий Сил обороны Украины группа россиян отказалась выполнять боевые задачи в районе села Старомайорское Донецкой области.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

«На фоне успешных боевых действий Сил обороны Украины и из-за значительных потерь захватчиков в живой силе, в подразделениях российских оккупационных войск увеличилось количество отказов от участия в боевых действиях», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе населенного пункта Розовка Запорожской области, около 60 российских военнослужащих из состава 247 десантно-штурмового полка 7 десантно-штурмовой дивизии ВС РФ отказались выполнять боевые задачи в районе села Старомайорское Донецкой области.

В Генштабе ВСУ добавили, что при этом оккупанты частично вывели из строя собственную автомобильную и бронетанковую технику.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».