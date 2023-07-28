Лукашенко сменил главного разведчика 14 28.07.2023, 20:16

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Владимир Куприянюк

Новым стал фигурант санкционных списков.

Александр Лукашенко назначил нового начальника главного разведывательного управления, заместителя начальника Генштаба Вооруженных Сил Беларуси. Им стал фигурант санкционных списков генерал-майор Владимир Куприянюк. Он — уроженец Каменецкого района Брестской области. До этого Куприянюк был начальником штаба, первым заместителем командующего войсками Западного оперативного командования. Вместо него назначен полковник Александр Лавренов.

Предыдущим начальником главного разведывательного управления (с июля 2020-го) был генерал-майор Руслан Косыгин, уроженец Ялты (Крым). Он уволен в запас «по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков отличия». Уроженцев Украины в командовании армии Беларуси становится все меньше.

Новым начальником Минского суворовского военного училища назначен полковник Дмитрий Кучук, бывший командир 5-й отдельной бригады спецназначения (Марьина Горка). Предыдущий начальник, генерал-майор Андрей Горбатенко, стал руководителем главной военной инспекции Вооруженных сил Беларуси. Он работал в училище с мая 2021-го.

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