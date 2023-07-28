У украинки изъяли почти $100 тысяч на белорусской границе 4 28.07.2023, 21:21

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Женщину задержали.

Беларусские таможенники изъяли у гражданки Украины почти 100 тысяч долларов, которые она пыталась ввезти в Беларусь.

Трое граждан Украины прибыли в Беларусь из Польши через пункт пропуска «Брест». Они проходили таможню по «красному» коридору. Водитель автомобиля задекларировал 99,9 тысяч долларов, пассажир – 99,8 тысяч долларов, пассажирка – 48 тысяч долларов, 41,5 тысяч евро и 400 тысяч российских рублей.

При проведении таможенного контроля и оперативно-розыскных мероприятий таможенники установили, что 46-летняя женщина передала ввозимые ей 99,8 тысяч долларов попутчику, так как понимала, что при декларировании всей суммы у нее попросят документ, подтверждающий происхождение средств, сообщает ГТК.

Женщину задержали. Незаконно перевозимые средства изъяты. Начато уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК Республики Беларусь (незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС в крупном размере наличных денежных средств или денежных инструментов). Статья предусматривает до 5 лет лишения свободы.

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