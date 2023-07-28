Топ-12 самых впечатляющих крупных выигрышей белорусов в покер 28.07.2023, 23:23

Общая сумма лучшего игрока – почти $43 миллиона.

Назвали топ-12 самых впечатляющих выигрышей белорусов в покер. Разовый выигрыш на турнире превышал $3 миллиона, а общая сумма в зачете лучшего игрока – почти $43 миллиона, пишет КП.

Так, в феврале 2023-го 26-летний белорус — минчанин Александр Шилко - победил в турнире PokerStars-2023 и выиграл более $3 миллионов 121 тысячи. А всего участников оказалось более тысячи. На пьедестале с белорусом, выпускником БГУИР и игроком с 6-летним опытом, оказались немец и Макс Менцель с результатом $2,86 миллиона и бразилец Филипп Пиццари с $2,525 миллиона.

Но чаще всего в покер-новостях встречается имя Никиты Бодяковского – девятого номера в мировой табели о рангах с результатом 42 миллиона 840 тысяч 617 долларов на 27 июля 2023-го. Так, белорус выиграл 1 миллион 979 тысяч 220 евро ($2195876) в турнире €100,000 Super High Roller в рамках серии European Poker Tour в Барселоне. Всего в призовой копилке оказалось более €6,8 миллиона. За три дня турнира Бодяковский дошел до 7-го места по количеству фишек, с которым сел за финальный стол. А его соперником в финале стал известный игрок Эрик Сайдел из США. К слову, в 2022-м белорус второй раз за карьеру победил в барселонском турнире – впервые он стал чемпионов в 2018-м.

В 2017-м в Чехии Бодяковский выиграл в покер больше 1,5 миллиона евро ($1687786 на 27 июля 2023-го), заняв 3-е место в трехдневном турнире Мировой серии покера в Европе (WSOPE). Он победил двух оппонентов из Германии. Тогда белорусский игрок пошел ва-банк, но проиграл. Кстати, на тот момент сумма, заработанная Бодяковским, стала самым крупным выигрышем в покер на живых турнирах, которую когда-либо выигрывал белорус.

Бодяковский уже в 2023-м выиграл €1миллион 009 тысяч (около $1119637) на турнире NLH Super High Roller в серии European Poker Tour. Состязание с 37 участниками проходило в Монте-Карло. Каждый вход в игру добавлял в банк €100 тысяч. В финале болгарин Алексом Кулевым и белорус Бодяковский решили поделить сумму на кону примерно поровну - около €1 миллиона каждому. А уже €43 тысячи стали предметом спора и борьбы за титул. Выиграл поединок Кулев, забрав примерно €1 миллион 36 тысяч.

Также белорус Никита Бодяковский выиграл в покер €938 042 (или $1040945 по курсу на 27 июля 2023-го), став победителем турнира €25,000 High Roller в рамках серии European Poker Tour в Монте-Карло. Банк в более чем €5 миллионов сложился за счет взносов игроков по €25 тысяч. Любопытно, что победитель финала, в котором белорус играл с британцем Беном Хитом, должен был получить €1070260, а серебряный призер – €668850. Но игроки заключили сделку. По ней при любом исходе белорусу причиталось €938042, а его конкуренту €801 068 евро. Тем не менее, последнюю раздачу выиграл Бодяковский.

На турнире в американском Лас-Вегасе в 2017-м с призовым фондом свыше $9 миллионов крупный куш сорвал и белорус Игорь Сойка, выиграв $675 995. И это несмотря на то, что при лидерстве на ранних этапах финала, где американец Брайан Юн все же вырвал победу.

Совсем недавно, в июле 2023-го, белорус под псевдонимом focus_nik выиграл в онлайн-турнире по покеру больше $563 тысяч. И хотя в состязании с призовым фондом свыше $6 миллионов он стал третьим, был момент лидерства. Так, за финальным столом белорус оказался лидером по фишкам. А в середине карточного поединка ближайший соперник отставал от него более чем вдвое. Однако флешем против пары королей конкурент выбил белоруса из турнира, в котором с результатом более $943 тысяч победил россиянин.

В серии European Poker Tour в 2023-м отличился белорус Николай Воскобойников. За четвертое место в турнире €50,000 Single Day High Roller II он заработал €330840 ($367075).

И снова Никита Бодяковский, признанная звезда мирового покера. В 2021-м на турнире $25,000 No—Limit Hold’em в Лас Вегасе он взял призовые $342 тысячи. Эта сумма досталась белорусу после поединка за покерным столом с Сетом Дэвисом. У последнего имелся, заметим, солидный перевес в фишках – 2,9 миллиона против 1,9 миллиона. Но в двух значимых раздачах Бодяковскому помогли выпадавшие «девятки».

Еще один выигрыш (более $335 тысяч) в 2023 году на счету Алексея Бойко. Он победил в июне в двухдневном онлайн-турнире по покеру Super Million$ High Rollers $10,300, $1M Gtd, в котором участвовали 165 игроков из ряда стран. Призовой фонд был равен $1 миллиону 650 тысячам при стартовом взносе $10,3 тысячи от каждого участника. Любопытно, что минчанин не был фаворитом на протяжении игры, а в финале какое-то время уступал по соотношению фишек, но все же изменил ситуацию.

А призовые в €277370 ($307749) достались Александру Гирсу в турнире €2,200 Estrellas Poker Tour High Roller за третье место.

Еще один солидный результат принадлежит покеристу из Беларуси Вадиму Годзданкеру. В 2022-м он выиграл турнир MPP Open в рамках Luxon Pay Mediterranean Poker Party в Кирении на Кипре. Приз составил $150 тысяч. Финальный стол Годзданкера с итальянцем Алессио Исайя назвали тогда поединком нервов, хоть по фишкам у представителя Беларуси было преимущество примерно 3 к 1.

Стоит добавить, что все указанные результаты – все же не чистый выигрыш. Ведь надо вычесть и вступительные взносы, и средства спонсоров, если таковые имеются, и неизбежные проигрыши на пути к сотням тысячам или нескольким миллионам призовых.

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