Наталья Радина: Просто протяните руку и подставьте плечо 4 Наталья Радина

29.07.2023, 8:00

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Солидарность — это чувство, которое позволяет нам оставаться людьми.

Ряд белорусских СМИ выступили с идеей провести 29 июля День солидарности с белорусскими политзаключенными. «Хартия-97» с момента своего основания в 1997 году говорила о важности белорусской солидарности и помощи узникам совести.

Я убеждена, что солидарность — это чувство, которое позволяет нам оставаться людьми. Как и доброта, великодушие, умение прощать и понимать другого. Это та самая помощь ближнему, но не в узком смысле, как многие понимают, помогая лишь своим друзьям и родным, а в более широком значении слова «ближний».

Политзаключенные — это наши ближние, даже если многих мы лично не знаем и физически они крайне далеко от нас. Своим мужеством и страданиями они прокладывают дорогу к свободе каждому из нас. Позаботиться об этих людях и их семьях — долг каждого человека, у которого есть сердце и совесть.

Важно просто протянуть руку и что-то сделать.

Узники совести и их семьи сегодня в очень тяжелом положении. Тысячи людей, имена которых порой даже не известны, оказались в заключении в условиях пыток и издевательств. Их семьи часто растеряны, не знают, что делать, многие в бедственном положении и остро нуждаются в любой помощи.

В этой ситуации я призываю вас адресно помогать семьям политзаключенных. В каждом белорусском городе, в любом населенном пункте есть семьи репрессированных. Они рядом, они где-то по соседству, их могут знать ваши друзья, родные или бывшие одноклассники. Помогите этим семьям чем можете: возможно, деньгами, возможно, продуктами, возможно, какой-то услугой.

Если вы за границей, вы тоже можете найти безопасный способ адресной, конкретной помощи семье политзаключенного в Беларуси или нуждающимся в поддержке репрессированным землякам.

Просто протяните руку и подставьте плечо. Уверена, вам это зачтется.

Наталья Радина, главный редактор Charter97.org

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