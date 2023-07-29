В Беларуси внесли секретные изменения в постановление о практике студентов и курсантов

В Беларуси внесли секретные изменения в постановление о практике студентов и курсантов1
- 29.07.2023, 9:06
- 6,870
Новшества ввели «задним числом».
Сегодня на Национальном правовом интернет-портале опубликовано постановление Совмина №482 от 26 июля. Документом вносятся изменения в постановление правительства №860 от 3 июня 2010 года, которым было утверждено Положение о практике студентов, курсантов, слушателей.
Изменения, вносимые в положение скрыты под грифом «для служебного пользования», при этом они вступили в силу со дня принятия и распространяют свое действие на отношения, возникшие с 4 июля 2023 года.
Положение определяет порядок организации практики учащихся высших учебных заведений, подведения ее итогов, а также материальное обеспечение практики.