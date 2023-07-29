Литва направила ноту Беларуси 29.07.2023, 9:34

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Вильнюс требует прекратить эксплуатацию БелАЭС.

Министерство иностранных дел Литвы направило- Министерству иностранных дел Беларуси ноту. В документе Вильнюс требует от Минска не эксплуатировать второй энергоблок, поскольку ядерная безопасность, экологические стандарты и требования не соблюдаются.

Литва считает неприемлемым подход Беларуси к обеспечению ядерной безопасности. В этой связи МИД этой страны направил в МИД Беларуси ноту с призывом не включать в энергосеть второй энергоблок БелАЭС.

В ноте литовская сторона обращает внимание, что во время строительства второго энергоблока возникали проблемы ядерной безопасности, не соблюдаются экологические стандарты и требования.

Литва также напоминает, что «Беларусь не выполнила рекомендации экспертов Европейской группы по надзору в сфере ядерной безопасности (ENSREG), не решает поднятые Литвой вопросы, касающиеся сейсмических аспектов, размещения в Беларуси хранилищ и захоронений радиоактивных отходов и использованного ядерного топлива, возможных экологических проблем, связанных с использованием вод реки Вилия для охлаждения реакторов Белорусской АЭС».

В связи с перечисленным, Литва требуется приостановить эксплуатацию БелАЭС, пока не будут решены все проблемы ядерной безопасности, выявленные в ходе международных миссий и экспертиз.

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