Андрей Санников о поддержке политзаключенных: Нужно ломать систему 3 29.07.2023, 9:50

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Белорусы должны знать имена тех, кто страдает за их свободу.

Как сегодня можно помочь политзаключенным? Об этом сайт Charter97.org поговорил с лидером гражданской кампании «Европейская Беларусь», бывшим политическим заключенным Андреем Санниковым.

— Расскажите, как белорусы поддерживали вас и вашу семью после незаконного ареста в 2010 году?

— Поддержка была очень сильной. Считаю в 2010-2012 годах был заложен фундамент той солидарности, которую мы наблюдали в 2020-м и видим до сих пор.

Делами политзаключенных занимались не только правозащитные организации, а все белорусы. Жестокий разгон Площади стал шоком для людей. Разгоны были и ранее, но по своей жестокости и циничности этот выделялся.

Люди откликнулись очень искренне, живо, сильно помогали. Могу привести пример, как нашего с Ириной сына, которому на тот момент было 3,5 года, просто заваливали игрушками.

Мама не могла с ним гулять (режим Лукашенко в 2011-ом году приговорил Ирину Халип к двум годам лишения свободы с отсрочкой — прим.), гуляла бабушка. На улице их узнавали и предлагали помочь. В общем-то, тогда была не просто солидарность, а движение солидарности именно на уровне всех белорусов.

— Чем отличается ситуация 2010 года от нынешней?

— Ситуация страшная, ведь те методы, которые на нас испытывались, сегодня применяются в полном объеме. Плюс применяется откровенное физическое насилие. К психологическому давлению — лишению возможность общаться с семьями, лишению свиданий, телефонных звонков, изоляция в колониях и тюрьмах — добавились преднамеренные убийства.

Преступления против человечности происходят на глазах у всего мира, и мир не очень хочет реагировать на них. Это самое страшное и для самих политзаключенных, и для их родственников.

Если касаться внутрибелорусских проблем, то многие родственники недоумевают, что при внушительном и растущем списке фондов и организаций помощи политзаключенным, до них никакая поддержка не доходит.

— Как может помочь политзаключенным обычный белорус?

— Нужно больше поддерживать именно семьи. Искать родственников, знакомых, которые уже потом должны находить возможности поддержать родных узников совести. Родственники многих политзаключенных вынуждены были выехать из Беларуси. Можно оказывать помощь через них. Они-то точно найдут каналы поддержать своих родных в неволе.

Сегодня политзаключенных лишают всего: денежных средств на счетах, отоварки (возможности закупать продукты), медицинских бандеролей, а это и есть преднамеренное убийство, особенно для хронически больных людей. Лишают продуктовых передач, не пропускают даже витамины, что всегда считалось неприкасаемым. Витамины всегда разрешались. Даже администрация тюрем понимала, что нужна поддержка при таком ужасающем питании и медицинском обслуживании.

На самом деле, если хочешь помочь, ты найдешь возможность. Для этого не нужно специальных кампаний, публичность иногда только мешает.

— Что самое главное, на ваш взгляд, в помощи политзаключенным?

— Первый принцип — никакого пиара. Нельзя пиариться на заключенных. Я сейчас вижу, как подобные действия сильно вредят тем людям, на которых пиарятся, да и всем политзаключенным в целом.

Второе — нужно любыми способами добывать информацию о политзаключенных, об их условиях содержания, состоянии здоровья. Необходимо опубличивать информацию о тюремщиках и методах давления на политзаключенных, с фамилиями преступников.

Третье — необходимо руководствоваться базисными потребностями заключенных: обеспечивать минимальную сумму на счетах в местах их содержания; пытаться передавать продукты питания всеми возможными способами; налаживать коммуникации по различным каналам;

Четвертое — требовать самых жестких санкций и разрыва всех отношений с режимом Лукашенко, если не будут освобождены все политзаключенные.

И, наконец, пятое — ломай систему. Всегда можно найти возможность поддержать политзаключенного и прислать ему или ей весточку.

До меня доходили приветы и по государственным радиоканалам, и через официальные газеты. Люди проявляли творческие подходы, и система ломалась.

Конечно, очень важна материальная поддержка семьям политзаключенных, оказавшимся за рубежом, большинство из которых отнюдь не роскошествуют.

Стыдно не знать людей, которые страдают сегодня за свои политические убеждения, поддержку свободной Беларуси.

Мы обязаны знать все их имена и помогать им всеми возможными способами.

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