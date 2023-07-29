Польша перебрасывает HIMARS к границе с Беларусью

Польша перебрасывает HIMARS к границе с Беларусью5
- 29.07.2023, 12:34
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Дальнобойными американскими РСЗО оснастят новую ракетную бригаду.
Польская армия полностью восстановит 1-ю ракетную бригаду, которую оснастят дальнобойными американскими РСЗО HIMARS.
Как сообщает Минобороны Польши, бригада будет расположена ближе к Беларуси и Калининградской области России.
Одним из мест дислокации новой ракетной бригады будет город Ожиш, который находится почти в 140 километрах от Гродно. При этом дальнобойность установок HIMARS там будет составлять до 300 километров.
Плюс ко всему было подписано решение о создании специальной академии HIMARS, которая будет обучать артиллеристов в том числе из союзных стран НАТО.
«Мы уже видели, на что способны HIMARS в Украине. Польша сможет воспользоваться этим куда эффективнее, тем самым защитив страну от вторжения любого агрессора. Поэтому мы восстанавливаем нашу 1-ю ракетную бригаду, которая была распущена еще в 2005 году, а также открываем академию HIMARS для обучения наших специалистов и военных стран Балтии», — заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.
Напомним, что совсем недавно Блащак заявил о создании нового саперного батальона, который будет дополнительно защищать Сувалкский коридор от возможных угроз со стороны вагнеровцев в Беларуси.