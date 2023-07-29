Дмитрий Бондаренко: Никто не может запретить нам быть порядочными людьми 29.07.2023, 13:05

Политзаключенным и их семьям могут помочь горизонтальные связи.

Почему для белорусов важен опыт польской «Солидарности»? Как люди в Беларуси могут помочь политзаключенным и их семьям? Какой поддержки не хватает узникам совести?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с координатором гражданской кампании «Европейская Беларусь», бывшим политзаключенным Дмитрием Бондаренко.

— Что для вас значит слово «солидарность»?

— Хочу сказать, что слово «солидарность» очень тесно связано с Польшей. Всемирно известный профсоюз «Солидарность» оказал огромное влияние на падение коммунизма в СССР и странах так называемого социалистического лагеря.

Польша, ее граждане, организации и медиа, всегда были солидарны с белорусами и до 2010-го года, и после, и сейчас. Я могу отметить, что для моей семьи польская солидарность — это не просто красивые слова. Помню, как мне адвокат принес распечатку из интервью «Gazety Wyborczej» с моей дочерью. Меня это очень сильно поддержало и вдохновило.

Сейчас есть система «крестных» политзаключенных. Все началось еще в 2010-ом году. Моим опекуном был польский депутат Европарламента Марек Мигальский. Он очень много делал: писал письма начальникам тюрем, колонии.

Он требовал, чтобы мне оказывали медицинскую помощь, помогал моей семье. Марек Мигальский инициировал мое выдвижение на премию имени Андрея Сахарова в 2011 году.

Когда я вышел из тюрьмы, он пригласил меня на конференцию, организованную в Европарламенте. Марек Мигальский — образцовый «крестный», который действовал очень эффективно.

Еще могу сказать, что в 2012 году активисты тогда еще оппозиционной партии партии «ПИС» («Право и справедливость») организовали мое лечение в одном из госпиталей Польши.

Еще я бы отметил помощь польского правительства правозащитным организациям и, конечно же, программу имени Кастуся Калиновскго.

Кстати, я сам был среди участников программы Калиновского, потому что после 2010-го года не только репрессированные студенты и активная белорусская молодежь имели право учиться на этой программе. В рамках этой программы я получил последипломное образование в Варшавском университете. Образование было на очень высоком уровне. Вот конкретное проявление польской помощи.

Сейчас Польша делает для белорусов и белорусских репрессированных больше, чем другие страны мира.

— Чем можно помочь политзаключенным сегодня?

— Существует огромное количество организаций, аффилированных с офисом Тихановской, но почему-то очень часто белорусы обращаются ко мне и моим коллегам, жалуясь на отсутсвие какой-либо поддержки со стороны организаций, созданных для того, чтобы помогать репрессированным гражданам Беларуси.

Эта ситуация непонятна, потому что люди, которые выдают себя за «представителей белорусского народа», ездят по миру, встречаются на самом высоком уровне с премьерами и президентами, решить вопрос помощи конкретным людям не в состоянии. Это наша реальность.

Действительно, надо помогать конкретным политзаключенным и в Беларуси (у кого есть такая возможность), и бывшим репрессированным, оказавшимся за рубежом. Всегда есть те, кому нужна помощь в первую очередь. Часто это пенсионеры, люди, которые уже не могут работать по состоянию здоровья, семьи с детьми.

Необходимо требовать от так называемых представителей демократической Беларуси, которые любят путешествовать, конкретную помощь. Ведь именно они, подчеркну, встречаются с мировыми политиками очень высокого ранга.

Например, недавно был визит Тихановской в Италию. Я знаю, что итальянцы очень серьезно помогли детям и семьям пострадавших от Чернобыльской катастрофы.

Вполне можно было решить с премьер-министром, с членами кабинета министров Италии вопрос о реабилитации узников, которые отбыли наказание, помочь их семьям. Есть итальянские организации, которые помогали белорусам раньше.

— Чем может помочь политзаключенным простой человек, который находится в Беларуси?

— Мне кажется, что очень многие белорусы из-за масштаба репрессий в стране знают конкретных людей, которые пострадали, которым сегодня нужна поддержка.

Это могут быть ваши соседи, родственники, одноклассники. Такая помощь не вызывала бы какой-то реакции со стороны властей, потому что люди сами по себе общаются. Это не бросается в глаза. Нужно просто помогать.

Когда я сидел, моя жена закупала товары на передачу, а люди, которые узнавали, для кого это, помогали бесплатно.

Были друзья, знакомые, которые приходили и говорили: «Слушай, вот 100 долларов, это на поддержку мужа». Вот эта помощь на горизонтальном уровне — очень существенная.

Приведу, опять же, опыт подпольной польской «Солидарности». Они говорили, что самыми сильными были именно не политические связи, а помощь родных, близких, соседей, которые придерживаются примерно таких же взглядов, но политически незаангажированны. Как говорил герой одного фильма: «Никто не может запретить нам быть порядочными людьми».

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