Премьер Польши: Наемники ЧВК «Вагнер» выдвинулись в сторону Сувалкского коридора 24 29.07.2023, 13:59

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Боевики могут маскироваться под белорусских пограничников.

Группа наемников из ЧВК «Вагнер» двинулась к Сувалкскому перешейку. Об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил 29 июля на пресс-конференции в приграничном городе Гливице, передает Polsat.

Сувалкским коридором называют гипотетический маршрут из Беларуси в Калининградскую область РФ, проходящий по границе между Литвой и Польшей.

«Мы располагаем информацией о том, что более 100 наемников группы «Вагнер» двинулись в сторону Сувалкского коридора и находятся возле Гродно в Беларуси. Для чего это сделано? Это, безусловно, шаг к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию», – сказал он.

Глава правительства Польши предположил, что вагнеровцы могут маскироваться под белорусских пограничников и попытаются помочь нелегальным иммигрантам, находящимся на границе, перейти на польскую сторону. Более высока вероятность того, что они сами будут выдавать себя за нелегальных мигрантов и намерены зайти в Польшу, сказал Моравецкий.

Он также отметил, что в последние два года Польша сталкивается с постоянными атаками на границе с Беларусью. Только в 2023 году, по его словам, было зафиксировано 16 тысяч попыток нелегального пересечения границы.

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